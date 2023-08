Πλήγμα για την Βραζιλία: Χάνει το Mundobasket ο Νέτο

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενερμπαχτσέ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με το Ιράν, με την ομάδα του Γκουστάβο Ντι Κόντι να επικρατεί με 100-59, αλλά να σοκάρετε από τον αστέρα της καθώς αποχώρησε με πόνους στο γόνατο.

Ο Ραούλ Νέτο υπέστη ρήξη επιγονατίδιου τένοντα, στην πρεμιέρα της Εθνικής Βραζιλίας και μένει εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του για την συνέχεια του Mundobasket. Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας έβγαλε ανακοίνωση για την κατάσταση του παίκτη και για το χρονικό των εξετάσεων με τον γιατρό της ομάδας να εξηγεί τα πάντα.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Βραζιλίας:

«Ο αθλητής Ραούλ Νέτο υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου του αγώνα Βραζιλίας-Ιράν. Ο τραυματισμός επιβεβαιώθηκε αμέσως σε εξέταση μαγνητικού συντονισμού που πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα στο επίσημο νοσοκομείο της διοργάνωσης, υπό την καθοδήγηση και παρακολούθηση του Διευθυντή Υγείας και ιατρού της Εθνικής Βραζιλίας, Carlos Vicente Andreoli.

Ο Ραούλ υπέστη τη ρήξη στην κίνηση του άλματος. Ο αθλητής ακινητοποιήθηκε, βρίσκεται πλέον στο ξενοδοχείο με την αποστολή και υπό την φροντίδα του ιατρικού τμήματος. Με τη διάγνωση είναι εκτός του υπόλοιπου του Μουντομπάσκετ».

Boletim Médico – Raul Neto – Copa do Mundo de Basquete 2023

O atleta Raul Neto sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo, em Jacarta, na Indonésia.

Raul sofreu uma queda… pic.twitter.com/e6nHFcqokV

— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 26, 2023