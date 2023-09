Πίτερς και Γκριγκόνις εκπροσώπησαν το ελληνικό στοιχείο στη συνάντηση της ELPA

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν εκπροσώπηση στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Παικτών (ELPA) και συζήτησαν για θέματα της Euroleague ενόψει της νέας σεζόν.

Οι παίκτες της EuroLeague συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της EuroLegaue, Ντέγιαν Μποντίρογκα και συζήτησαν στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Παικτών (ELPA) για θέματα που αφορούν τη Λίγκα τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν εκπροσώπηση από τους Μάριους Γκριγκόνις και Άλεκ Πίτερς αντίστοιχα. Τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν στις ομάδες τους για τη συνέχεια της προετοιμασίας.//Γ.

ELPA General Assembly was held today in Barcelona with participating team representatives and management engaging in thorough discussion on existing relevant topics and debating future plans of the association.#elplayers pic.twitter.com/X8vQlXUlJt

