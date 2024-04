Πίτερς: «Ήθελα τότε να πετάξω το κινητό μου στον τοίχο…»

Ο φόργουρντ του Ολυμπιακού μίλησε για τον χαμένο τελικό κόντρα στην Ρεάλ και την δική του αγωνιστική εφετινή παρουσία στο λιμάνι.

Ο Άλεκ Πίτερς φιλοξενήθηκε από τον θρύλο της Euroleague, Τζο Αρλάουκας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το περσινό Final Four, στο οποίο δεν έπαιξε καν στον τελικό, και το νικητήριο καλάθι του Γιουλ: «Ένιωσα ότι ήταν μεγάλο γεγονός για εμένα για μένα ότι έφτασα σε ένα Final Four, χωρίς να έχω νιώσει τέτοια εμπειρία πριν και να μην παίξω στον τελικό. Με έκανε να νιώσω κάπως συγκεκριμένα. Ακόμα και τώρα όποτε το αναφέρει κάποιος, εκνευρίζομαι λόγω της ήττας. Αν είχαμε νικήσει τότε όλα είναι καλά. Όλα τα συναισθήματα τα ξεχνάς.

Όταν χάνεις όπως χάσαμε, τα υπεραναλύεις όλα και αισθάνθηκα πολύ νευριασμένος που δεν είχα την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα στον τελικό, ειδικά όταν η Ρεάλ έπαιξε ζώνη, ενώ έχω την πεποίθηση ότι είμαι ο καλύτερος σουτέρ που μπορείς να βρεις σε τέτοια κατάσταση.

Δεν λέω κάτι κακό για τον κόουτς. Είναι ρεαλιστής. Ξέρει τι κάνει. Αισθάνεται τους παίκτες του. Ξέρει ότι δεν μπορεί να τους έχει όλους χαρούμενους. Ξέρει ότι εγώ θα ήμουν έξαλλος αν δεν έπαιζα. Μπορούμε όλοι να κάνουμε ότι είμαστε προπονητές, αλλά έχουν δύσκολη δουλειά. Μπορούμε να παίζουμε τα “τι θα γινόταν αν”. Αν ο Γιουλ δεν έβαζε εκείνο το σουτ, κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Το έβαλε όμως.

Ήμουν εκνευρισμένος βλέποντας την Ρεάλ να παίζει ζώνη και να επιστρέφει στο παιχνίδι, ενώ εγώ σκεφτόμουν “κόουτς, αν παίζουν ζώνη είναι καλό να έχεις έναν σουτέρ μέσα, ακόμα και για δύο λεπτά. Μπορώ να βοηθήσω”. Αλλά δεν πήγε έτσι, δεν μας πήγε το παιχνίδι και ήταν άσχημο να επιστρέψουμε πίσω έχοντας ζήσει κάτι τέτοιο.

Για να είμαι ειλικρινής, αυτός ο θυμός με κράτησε όλο το καλοκαίρι, όλη την σεζόν, σαν να έχω να αποδείξω κάτι. Σκεφτόμουν ότι αν βρεθούμε ξανά σε μία τέτοια κατάσταση δεν θα υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να είμαι στο παρκέ. Ελπίζω να βρεθούμε ξανά σε τέτοια κατάσταση».

