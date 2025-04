Πήρε το θρίλερ η Μπάγερν

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετά καλό ρυθμό, είχαν πολλές θεαματικές στιγμές και σαφώς μεγάλο κίνητρο όπως ήταν λογικό σε έναν αγώνα με τόσο μεγάλο διακύβευμα. Οι δυο μονομάχοι βρήκαν σουτ από την περιφέρεια στην αρχή του ματς τα οποία και αξιοποίησαν με αποτέλεσμα να βρουν σωστές επιλογές και να ανεβάσουν αρκετά τον δείκτη του σκορ. Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε πολλές συνεργασίες μέσα στο παρκέ, είδε από νωρίς τον Κάλινιτς να γίνεται διψήφιος και έχτισε μια διαφορά η ανώτερη τιμή της οποίας έφτασε τους 7 πόντους στην τελική ευθεία της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι “μάζεψαν” σύντομα την κατάσταση η οποία είχε ξεφύγει σε ελεγχόμενα πλαίσια και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 23-21. Κορυφαίες επιδόσεις στο ξεκίνημα του ματς αυτές των Κάλινιτς (10 πόντοι) και Έντουαρτς (6 πόντοι).

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι, για λογαριασμό των γηπεδούχων ο Καρτσένκοφ σημείωσε σημαντικούς πόντους έδωσε λύσεις και γενικά προβλημάτισε αρκετά την άμυνα της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Νωρίς προβλήματα με φάουλ αντιμετώπιζει η Μπάγερν αφού οι Φόγκντμαν και Όμπστ συμπλήρωσαν τρία. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν μια διάφορα σε ολόκληρο το δεκάλεπτο -με μπροστάρη των Πετρούσεφ- την οποία μάλιστα διεύρυναν και την έφτασαν στην μεγαλύτερη τιμή της, που ήταν +10. Ένα σουτ τριών πόντων του Μπούκερ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου έριξε την διαφορά σε μονοψήφιο και έδωσε μια ανάσα στους Βαυαρούς ενόψει της συνέχειας η οποία θα καθόριζε και τα πάντα. Σκορ ημιχρόνου 39-46. Καρτσένκοφ (11πόντοι) και Μπούκερ (10 πόντοι) είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους πόντους στην πλευρά των γηπεδούχων ενώ στην αντίπερα όχθη πολύ καλή παρουσία από τους Πετρούσεφ (13 πόντοι) και Κάλινιτς (12 πόντοι).

A 7-point lead for @kkcrvenazvezda at halftime in Munich!#EveryGameMatters pic.twitter.com/IeCvEGB38Y