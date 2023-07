Πήραν τον Μπέιζλι οι Νετς

Σε σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Μπρούκλιν, η οποία υπέγραψε ως ελεύθερο τον 23χρονο φόργουορντ.

Οι Μπρούκλιν Νετς υπέγραψαν τον ελεύθερο Ντάριους Μπέιζλι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Φοίνιξ για λογαριασμό των Σανς και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τρίτη διαφορετική ομάδα στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ μετά και από τη “rookie” θητεία του στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο 23χρονος φόργουορντ αγωνίζεται τέσσερα χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και συνολικά μετράει 9.1 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ με τους Σανς φέτος είχε 4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 7 μόλις συμμετοχές.//Γ.

ESPN story on free agent F Darius Bazley landing with the Brooklyn Nets on a one-year deal: https://t.co/x3feSJJukW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 15, 2023