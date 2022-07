Περιστέρι: Ανακοίνωσε Ραντάνοβ ο… Ραζνάτοβιτς

Την πιο πρόσφατη μεταγραφή των Περιστεριωτών προανήγγειλε ο πασίγνωστος ατζέντης με ανάρτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Την απόκτηση του Αλέκσα Ραντάνοβ από το Περιστέρι “ανακοίνωσε” ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Ο Σέρβος μάνατζερ είναι ο εκπρόσωπος του 24χρονου γκαρντ. Την αγωνιστική σεζόν 2021-2022 φόρεσε τη φανέλα της Ιγκοκέα, ενώ την προηγούμενη εξαετία αποτέλεσε παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση του “deal” είναι η ανακοίνωση από τους “πρίγκιπες της δυτικής όχθης”.

Η ανάρτηση:

Aleksa Radanov is new player of Gs Peristeri!#BeoBasket

