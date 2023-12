Παρθενική νίκη κόντρα στους Λέικερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβαλαν τέλος στο 0-18 (!) και σημείωσαν την πρώτη τους νίκη κόντρα στην ομάδα από το Λος Άντζελες, με τελικό σκορ 129-115.

Το σύνολο του Γκρεγκ Πόποβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του νίκη στην regular season του NBA μετά από 18 συνεχόμενες ήττες, στο πλαίσιο της σεζόν 2023/24, απέναντι στους Λέικερς, στο “Frost Bank Center”, στο Σαν Αντόνιο. Κορυφαίος όλων ο Ντέβιν Φαζέλ, ο οποίος σκόραρε 36 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.

Οι Σπερς βρίσκονται τελευταίοι (15οι) στην Δυτική Περιφέρεια, με ρεκόρ 4-20, ενώ οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι στην 9η θέση, με 15-11. Καλύτερος από τους “Λιμνανθρώπους” ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με νταμπλ-νταμπλ εμφάνιση, αφού σκόραρε 23 πόντους και μάζεψε 14 ασίστ, ενώ λίγο έλειψε να μαζέψει “τριπλές φιγούρες”, έχοντας 7 ριμπάουντ. Διψήφιο αριθμό είχε και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το No.1 Draft Pick 2023, με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 42-22, 69-62, 98-87, 129-115.//ΓΚ

