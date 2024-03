Παρελθόν ο Ρόντνεϊ ΜακΓκρούντερ από την Αρμάνι

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρόντνεϊ ΜακΓκρούντερ ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε υπογράψει στον ιταλικό σύλλογο στις 10 Ιανουαρίου επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους εξηγώντας στη διοίκηση πως θα πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του, τις ΗΠΑ.

Με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο ο ΜακΓκρούντερ αγωνίστηκε σε επτά αναμετρήσεις στη Euroleague έχοντας μέσο όρο ανά αγώνα 7,6 πόντους και 2,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στη σχετική ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο αναφέρεται:

«Στον Ρόντνεϊ ΜακΓκρoύντερ δόθηκε άμεση άδεια να επιστρέψει στις ΗΠΑ λόγω προσωπικών λόγων. Ο σύλλογος εκτιμά τον επαγγελματισμό που επέδειξε και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Η Ολίμπια του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον του».

Rodney McGruder has been granted immediate permission to return to the United States due to personal reasons. The club has appreciated his professionalism and his contributions to the team. Olimpia wishes him all the best for his future. pic.twitter.com/225iTtX8ZB

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 13, 2024