Παρελθόν από την Ολίμπια Μιλάνο ο Πάνγκος | Υπέγραψε στη Βαλένθια

Η ιταλική γνωστοποίησε και επίσημα το “διαζύγιό” της με τον Καναδό γκαρντ, οποίος υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τις “νυχτερίδες”.

Αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το Μιλάνο ο Κέβιν Πάνγκος, ο οποίος υπέγραψε στη Βαλένθια και θα γίνει κάτοικος της Ισπανίας για τρίτη φορά στην καριέρα του, ενώ μάλιστα λίγο νωρίτερα η ομάδα του Μεσίνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της μαζί του.

Olimpia Milan annouces that starting from today the relationship between the club and Kevin Pangos is ceased. The club wishes the player good luck for the future. pic.twitter.com/m45tZXgm3p

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 30, 2023