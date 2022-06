Παρελθόν από την Μπάγερν ο Χίλιαρντ (ΦΩΤΟ)

Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν και επίσημα το “διαζύγιό” τους με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την επόμενη ομάδα που θα αγωνιστεί αναζητά ο 29χρονος Αμερικανός, Νταρούν Χίλιαρντ, καθώς η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε και με τη “βούλα” το διαζύγιό της με τον έμπειρο γκαρντ.

Ο Χίλιαρντ με τους Βαυαρούς μέτρησε 10,7 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς.

🤜🤛 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔, 𝐃𝐀𝐑𝐑𝐔𝐍

D-Hill leaves us after one season. We wish you all the best for your future, @DHilliard6X!#FCBB #Kaderupdate #ThankYouDarrun pic.twitter.com/mYbYblzZ3i

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) June 23, 2022