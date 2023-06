Παραμένει στο Σικάγο ο Ντράμοντ

Ο έμπειρος σέντερ θα φοράει τη φανέλα των Μπουλς και τη νέα αγωνιστική σεζόν, καθώς έκανε opt-in στο συμβόλαιό τους.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Άντρε Ντράμοντ θα παραμείνει στους Σικάγο Μπουλς παρά το ενδιαφέρον που έδειξαν οι Ντάλας Μάβερικς ενόψει της Free Agency.

Ο έμπειρος σέντερ επέλεξε να κάνει opt-in στο συμβόλαιό του για 3.3 εκατομμύρια δολάρια και έτσι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των “Ταύρων” και τη νέα αγωνιστική σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.//Γ.

Andre Drummond has exercised his $3.36M option to return to the Chicago Bulls, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023