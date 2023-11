Παρακολούθησε… δια ζώσης τον Πιτίνο ο Ντουράντ

Ο “KD” βρέθηκε στα court seats του “Saint John’s Men’s Basketball”, με στόχο να παρακολουθήσει την κολεγιακή ομάδα του άλλοτε τεχνικού του Παναθηναϊκού από κοντά!

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι λάτρης του NCAA και θαυμάζει το κολεγιακό μπάσκετ. Έτσι, έδωσε το “παρών” στην έδρα του Σέιντ Τζον, ομάδα την οποία προπονεί ο Ρικ Πιτίνο. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του φιλέλληνα τεχνικού αντιμετώπισε τους Κρούσαρντς, τους οποίους και… ισοπέδωσε με τελικό 91-45, κάτι περισσότερο από νταμπλ-σκορ δηλαδή.

Επομένως, ο δις πρωταθλητής NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018, είδε τον πρώην προπονητή του “τριφυλλιού” σε μία από τις πιο άνετες – και γεμάτες αυτοπεποίθηση – βραδιές του.//ΓΚ

Thanks for stopping by KD! 🤝 pic.twitter.com/E6jPEvnNlc

— St. John's Men’s Basketball (@StJohnsBBall) November 26, 2023