Πάπας: «Τρελαίνομαι που στις ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει την τέχνη του φρέντο εσπρέσο»

Ο παίκτης του Ολυμπιακού… ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γνωστοποίησε την “αγανάκτησή” του για την απουσία του φρέντο εσπρέσο στην Αμερική.

Μπορεί στην Ελλάδα ο κρύος καφές να είναι… must, αλλά στις ΗΠΑ δεν ισχύει το ίδιο, αφού εκεί προτιμούν την κατανάλωση ζεστού εσπρέσο, καφέ φίλτρου ή λάτε.

Ωστόσο, ο Τζορτζ Πάπας έχει ζήσει και τις δύο κουλτούρες, με το φρέντο εσπρέσο να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του μέσου Έλληνα. Τον συγκεκριμένο κρύο καφέ όμως, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ το θεωρεί… τέχνη και τρελαίνεται που στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Ωκεανού δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Twitter/X:

«Τρελαίνομαι που στις ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει την τέχνη του φρέντο εσπρέσο».//ΓΚ

It blows my mind that the states can’t figure out the art of the freddo espresso

— george papas (@gpapas35) September 27, 2023