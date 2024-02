Όργια Κάρι στην Ιντιανάπολις

Ο Στεφ Κάρι είχε μαγική βραδιά και σταμάτησε στους 42 πόντους με 11/16 τρίποντα, για να φύγουν οι Γουόριορς με τη νίκη (131-109) από την έδρα των Πέισερς.

Οι “Πολεμιστές” έστησαν πάρτι στην Ιντιανάπολις, επικρατώντας εύκολα με 131-109 των Πέισερς. Ο Κάρι έκανε πράγματα και θαύματα, τελειώνοντας τον αγώνα με 42 πόντους και 11/16 τρίποντα, παίρνοντας από το χέρι την ομάδα του. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τζόναθαν Κουμίνγκα με 18 πόντους, με τον Γκούι Σάντος να προσθέτει 13 πόντους.

Για τους ηττημένους, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 16 πόντους και ο Μάιλς Τέρνερ 15 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον έμεινε στους 5 πόντους και τις 11 ασίστ.

🏀 THURSDAY’S FINAL SCORES 🏀

Steph Curry notches his 13th career game with 11+ 3-pointers made as the @warriors get the win!

Jonathan Kuminga: 18 PTS, 4 AST

Gui Santos: 13 PTS, 8 REB pic.twitter.com/4BtCfXmtLO

— NBA (@NBA) February 9, 2024