Ολυμπιακός: «Το κεφάλι ψηλά, το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε»

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ήδη το μήνυμά της εν όψει του Game 3 με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Φενέρμπαχτσε για το Game 2 της σειράς και πλέον ψάχνει τουλάχιστον μία νίκη στην Τουρκία, έτσι ώστε να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας ή ακόμη και δύο νίκες για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, έστειλε ήδη το μήνυμά της για το Game 3, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλημέρα! Το κεφάλι Ψηλά! Το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε! Στην ομάδα που εμπιστευόμαστε».//Τ.

Δείτε την ανάρτηση:

Kalimera! ☕️🌤️✊🏽

☝🏽 Heads Up!

💪🏽 We Did It Before, We Will Do it Again!

🔴⚪️ In Squad We Trust!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/JVCEec1H4c

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) April 29, 2023