Οι Σανς κρατούν τον Έιτον

Η ομάδα του Φοίνιξ σκοπεύει να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον 24χρονο σέντερ, δημιουργώντας μία σπουδαία… τετράδα αστέρων με “φόντο” μία διάκριση στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Οι Φοίνιξ Σανς δημιουργούν ένα ισχυρό ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, έχοντας το Big-3 των Μπιλ, Μπούκερ και Ντουράντ. Έτσι, οι “Ήλιοι” σκοπεύουν να κρατήσουν στην ομάδα τους τον ΝτιΆντρε Έιτον, ο οποίος θα ενισχύσει την front-line τους.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα, ο Έιτον, ο οποίος φέτος μέτρησε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική παραγωγικότητα των Σανς για τη νέα αγωνιστική περίοδο με… φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.//Γ.

Phoenix Suns are moving forward with the plan of keeping Deandre Ayton to play alongside Devin Booker, Kevin Durant and Bradley Beal, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 25, 2023