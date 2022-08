Οι “ευχές” των “ερυθρολεύκων” στον Βεζένκοβ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στον 27χρονο πλέον φόργουορντ της για τα γενέθλιά του με ένα… ξεχωριστό μήνυμα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ γιορτάζει σήμερα (06/08) τα 27α γενέθλιά του, με τον Ολυμπιακό να του εύχεται με ένα ιδιαίτερο μήνυμα στα social media του.

Αναλυτικά το μήνυμα των “ερυθρολεύκων”:

«Έχεις ό,τι χρειάζεται για να είσαι επιτυχημένος. Σε αυτά τα γενέθλιά σου δώσε στον εαυτό σου μια υπόσχεση, ότι θα πετύχεις τους στόχους και τα όνειρά σου ό,τι και να γίνει. Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά Σάσα».

🎂🥳🎁 You’ve got everything it takes to be successful. This Birthday, make yourself a promise that you will achieve your goals and dreams in life, no matter what. Wishing you a very Happy Birthday Sasha!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/FHz5E5vbD4

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 6, 2022