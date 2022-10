Οι “αιώνιοι” αποχαιρετούν τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έστειλαν το δικό τους μήνυμα συλλυπητηρίων μέσω των επίσημων social media τους, για τον χαμό του Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Από το πρωί, σύσσωμος ο Ελληνικός αθλητισμός θρηνεί την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδωσε με την επάρατη νόσο. ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο Έλληνα αθλητή και Ολυμπιονίκη με μηνύματα τους στα social media.

Το μήνυμα της “πράσινης” ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ολυμπιονίκη μας, Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε.»

Το μήνυμα της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ:

«Αναπαύσου εν ειρήνη Αλέξανδρε Νικολαΐδη, η δουλειά σου θα συνεχίσει να αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμη και αφότου έχεις φύγει.

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε…»

🕊 Rest in peace, Alexandros Nikolaidis. Your work will continue to inspire millions of people, even after you’re gone.

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε… 🙏🏼 pic.twitter.com/1l3b5bsxpr

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 14, 2022