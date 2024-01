Οι “48” του Γιάννη… ένας προς ένας (video)

Ο “Greek Freak” πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Χιούστον Ρόκετς, ξεπερνώντας μάλιστα τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Τα “Ελάφια” φιλοξενήθηκαν στο Χιούστον, όπου και ηττήθηκαν από τους Ρόκετς, με τελικό σκορ 118-101. Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 48 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ, σε μία ακόμη νταμπλ-νταμπλ εμφάνιση.

Ωστόσο, αυτή είναι η έκτη φετινή φορά που σκοράρει περισσότερους από 40 πόντους. Μάλιστα, είναι η 18η φορά συνολικά στη καριέρα του που έχει 45+, πράγμα που τον κάνει να ξεπερνάει τον Καρίμ Αμπνούλ-Τζαμπάρ στη σχετική κατάταξη.//ΓΚ

Δείτε το video από το την “48άρα” του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Giannis gave it his all.

48 PTS | 17 REB | 64% FG pic.twitter.com/2oyJZltNnR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2024