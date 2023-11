Οι Μπακς παρουσίασαν τη φετινή «City Edition» φανέλα

Η ομάδα του Μιλγούοκι έφερε στο… φως της δημοσιότητας μέσω δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την νέα εμφάνιση, η οποία είναι εμπνευσμένη από τις συγκεντρώσεις και τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων απέξω από το γήπεδο, «Fiserv Forum» για το πρωτάθλημα του 2021.

Η νέα επετειακή φανέλα είναι γεγονός, οι Μπακς παρουσίασαν την φετινή φανέλα «City Edition», με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί.

Τα αστέρια των ”ελαφιών”, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Κρις Μίντλετον φωτογραφήθηκαν με την νέα φανέλα, η οποία σύμφωνα με την διοίκηση αλλά και τους σχεδιαστές της, είναι αφιερωμένη στον κόσμο της ομάδας, τιμώντας παράλληλα την σχέση που έχει το κοινό του Ουισκόνσιν με τον οργανισμό.//ΜΛ.

This jersey is dedicated to you.https://t.co/mmAyDdX1y8 pic.twitter.com/S6dQCbr9FD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2023