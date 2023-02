Οι Μπακς κάνουν δικό τους τον Κράουντερ!

Μετά από μια επαφή που διήρκησε αρκετούς μήνες, ο έμπειρος φόργουορντ θα καταλήξει στο Μιλγουόκι δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω τριπλής ανταλλαγής.

Ο Τζέι Κράουντερ “πακετάρει” για Μιλγουόκι. Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ από τους Φοίνιξ Σανς, “μετακόμισε” σήμερα το πρωί (09/02) στο Μπρούκλιν για λογαριασμό των Νετς, όμως ενεπλάκη σε μια τριπλή ανταλλαγή, η οποία τον φέρνει συμπαίκτη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο 32χρονος θα προσφέρει εμπειρία και ποιότητα στις “τάξεις” των “Ελαφιών” για το υπόλοιπο της σεζόν και το στόχο των Μπακς να κατακτήσουν ξανά την κορυφή του ΝΒΑ. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Ντάλας Μάβερικς, Μπόστον Σέλτικς, Γιούτα Τζαζ, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μέμφις Γκρίζλις και Φοίνιξ Σανς μετρώντας 735 αγώνες κανονικής περιόδου, όπου είχε 9.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο ανά ματς.

Σύμφωνα με το “The Athletic” και τον Σαμς Σαράνια, οι Μπρούκλιν Νετς ως αντάλλαγμα έλαβαν πέντε draft picks δεύτερων γύρων. Η Ιντιάνα που εμπλέκεται στο trade, θα λάβει τον Τζόρνταν Νουόρα και τον Σερτζ Ιμπάκα των Μπακς μαζί με δυο draft picks.//

Indiana is acquiring Bucks’ Jordan Nwora and two second-rounders in this Nets/Bucks three-way deal, sources said.

Milwaukee acquires its defending, culture piece in Crowder for the stretch run. Crowder’s last three NBA seasons: Two NBA Finals runs and a 64-win season. https://t.co/J0PHPCcygW

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023