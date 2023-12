Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς με Γιάννη οδηγό

Τα “ελάφια” πήραν τη νίκη απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς με 144-122, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι σε… μεγάλα κέφια.

Μετά την χριστουγεννιάτικη ήττα κόντρα στους Νικς, οι Μπακς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Νετς στο Μπρούκλιν με 144-122. Τα “ελάφια” έκαναν μάλιστα season-high με 41 ασίστ για 51 καλάθια, ενώ είχαν και 23/51 τρίποντα (45.1%).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρώτο πλάνο και ο Κρις Μίντλετον σε δεύτερο ήταν οι πρωταγωνιστές του Μιλγουόκι. Ο “Greek Freak” παραλίγο να κάνει triple-double, καθώς μέτρησε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ την ίδια ώρα, ο παρτενέρ του είχε 27 πόντους και 10 ασίστ.

A near triple-double on 83% shooting in 30 minutes.

32 PTS | 10 REB | 8 AST | 2 BLK pic.twitter.com/qMyUHppp8o

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 28, 2023