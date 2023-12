Οι Μάβερικς διέλυσαν τους Τζαζ με μαγικό Ντόντσιτς

Με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να κάνει τα… μαγικά του, πετυχαίνοντας triple-double από το ημίχρονο, οι Ντάλας Μάβερικς διέλυσαν με 147-97 τους Γιούτα Τζαζ.

Oι Μάβερικς “σπαράλιασαν” τους Τζαζ, παίρνοντας τη νίκη με το εντυπωσιακό 147-97, με τον Λούκα Ντόντσιτς να συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ σημείωσε 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ για το πρώτο triple-double 25 πόντων σε ένα ημίχρονο στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ τελείωσε την αναμέτρηση με συνολικά 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Luka Dončić notched 29 points, 10 rebounds and 10 assists for the first 25-point triple-double in a half in NBA history. pic.twitter.com/EntbetTG3T

