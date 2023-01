Οι Λέικερς παίρνουν τον Χατσιμούρα!

Η απόκτηση του Χατσιμούρα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον πάγκο των Λέικερς, καθώς αποτελεί αξιόπιστος παίκτης για το σκοράρισμα και την ενέργειά του. Στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, μέτρησε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ίδιος δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα (23/1) με τους Γουίζαρντς.//

The Washington Wizards are in serious talks to trade forward Rui Hachimura to the Los Angeles Lakers for guard Kendrick Nunn and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2023