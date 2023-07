Οι Κινγκς παίρνουν τον Ντουάρτε

Η ομάδα του Σακραμέντο προσθέτει έναν ποιοτικό γκαρντ στο ρόστερ της, χωρίς να επιβαρύνουν το salary cap τους για τις επόμενες κινήσεις ενόψει της νέας χρονιάς στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Οι Σακραμέντο Κινγκς πριν την έναρξη της Free Agency, η οποία θα απασχολήσει και τον Ολυμπιακό με την παραμονή ή μη του Σάσα Βεζένκοφ στους “ερυθρόλευκους”, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Κρις Ντουάρτε των Ιντιάνα Πέισερς.

Οι Κινγκς με την απόκτηση του Ντουάρτε δεν θα επιβαρύνουν το διαθέσιμο salary cap τους και θα βάλουν τον Αμερικανό γκαρντ στην Trade Exception των 12 εκατομμυρίων που δημιουργήθηκε με την παραχώρηση του Ρισόν Χολμς και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και για τον Σάσα Βεζένκοφ.//Γ.

The Indiana Pacers are nearing a trade sending guard Chris Duarte to the Sacramento Kings for draft compensation, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023