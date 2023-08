Οι… καυτές πρεμιέρες του ΝΒΑ

Γνωστά έγιναν μερικά παιχνίδια από το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη και τα φώτα θα πέσουν πάνω στους αστέρες της Λίγκα.

Όπως μετέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, η πρεμιέρα της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ τη νέα σεζόν θα περιλαμβάνει πολύ συναρπαστικά παιχνίδια, ωστόσο επίσημα το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ άλλων, στην πρεμιέρα, τα φώτα θα πέσουν στις αστέρες του ΝΒΑ, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς ρίχνονται στη “μάχη” απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς του Νο1 στο φετινό ντραφτ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Victor Wembanyama’s first official NBA game is tentatively slated for Oct. 25, league sources say, with Wembanyama’s Spurs due to play host to Dallas and Luka Dončić.

The NBA’s full formal 2023-24 schedule release is expected next week.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 10, 2023