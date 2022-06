«Οι γυναίκες μπορούν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις»

Ξεκάθαρη θέση κατά της απόφασης που απαγορεύει τις αμβλώσεις πήρε το NBA σε κοινή δήλωσή του με το WNBA.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, προχώρησε σε κοινή δήλωση με την κομισάριο του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσεις τις αμβλώσεις.

Αναλυτικά:

«Το NBA και το WNBA πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να πάρουν μόνες τους τις αποφάσεις σχετικά με την υγεία και το μέλλον τους, πιστεύουμε ότι η ελευθερία πρέπει να προστατεύεται.

NBA AND WNBA STATEMENT REGARDING ROE V. WADE DECISION

NBA Commissioner Adam Silver and WNBA Commissioner Cathy Engelbert issued the following statement regarding today’s decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization: pic.twitter.com/P13MSouB5A

— NBA (@NBA) June 24, 2022