Οι Γκρίζλις… επιβίωσαν στην παράταση | Άνετες νίκες για Θάντερ και Τζαζ

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται ο “μαγικός κόσμος” του ΝΒΑ, όπου το Μέμφις πανηγύρισε σπουδαία νίκη στον “έξτρα χρόνο”, ενώ εύκολες επικρατήσεις είχαν η Οκλαχόμα και η Γιούτα κόντρα σε Μινεσότα και Σπερς αντίστοιχα.

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 112-118

Την 27η διαδοχική τους ήττα γνώρισαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι “λύγισαν” κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς με 118-112 και συνεχίζουν την κακή τους πορεία τη φετινή σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Έτσι, οι Νετς ανέβηκαν στο 15-15, ενώ το Ντιτρόιτ υποχώρησε στο 2-28.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμ Τζόνσον, ο οποίος “σταμάτησε” στους 24 πόντους, ενώ επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Μάιλς Μπρίτζες που πρόσθεσε 21 πόντους, όπως και ο Καμ Τόμας με 17 πόντους. Από την άλλη μεριά, διακρίθηκε ο ο Τσέιντ Κάνινχαμ, ο οποίος… τα έκανε όλα, σημείωσε 41 πόντους, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, όμως δεν… έφτασαν. Επάξια στο πλάι του βρέθηκε ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους.

Γουόσινγκτον Γουίζαρντς – Ορλάντο Μάτζικ 119-127

Άνετη νίκη πανηγύρισαν στο τέλος οι Ορλάντο Μάτζικ στην Πρωτεύουσα, επικρατώντας με 127-119 των Γουόσινγκτον Γουίζαρντς. Το Ορλάντο είχε διαρκώς το “πάνω χέρι” και το… επιβεβαίωσε στο φινάλε και με τον τρόπο αυτό ανέβηκε στο 18-11 και την τέταρτη θέση της Ανατολής αντίστοιχα, ενώ οι “Μάγοι” έπεσαν στο 5-24 και παρέμειναν σε… ρηχά νερά.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Φρανζ Βάγκνερ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, πήρε 8 ριμπάουντ και έδωσε 9 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Πάολο Μπανκέρο, ο οποίος είχε 24 πόντους και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόρνταν Πουλ με 30 πόντους και ο Τάιους Τζόουνς με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ αντίστοιχα.

Νιού Όρλεαν Πέλικανς – Μέμφις Γκρίζλις 115-116 (παράταση)

Μετά από μία συναρπαστική “μάχη”, οι Μέμφις Γκρίζλις επιβλήθηκαν στην παράταση με 116-115 επί των Νιού Όρλεαν Πέλικανς. Το φινάλε ήταν για… γερά νεύρα, με τον Τζάκσον να κερδίζει βολές περίπου 1 δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, ωστόσο έκανε 1/2 βολές και το ματς οδηγήθηκε στον “έξτρα χρόνο”, όπου κατάφεραν να “κλειδώσουν” οι “Λύκοι” το “ροζ φύλλο αγώνα”. Με τη νίκη αυτή, το Μέμφις “σκαρφάλωσε” στο 10-19 και την 13η θέση της Δύσης, ενώ οι “Πελεκάνοι” υποχώρησαν στο 17-14 και την 7η θέση της κατάταξης.

Κορυφαίος για το Μέμφις που επικράτησε, ήταν ο Τζα Μοράντ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τζάρεντ Τζάκσον ήταν εξίσου κομβικός με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε με τη σειρά του 27 πόντους και 7 ασίστ. Στον αντίποδα, ξεχώρισε ο Ζάιον Γουίλιαμσον που είχε 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ για τη Νέα Ορλεάνη ήταν ο Μπράντον Ίνγκραμ με 24 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ.

Oκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 129-106

Μια άνετη νίκη πανηγύρισαν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι έκαναν… επίδειξη δύναμης κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 129-106. Έτσι, η Οκλαχόμα ανέβηκε στο 19-9 και την τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας αντίστοιχα, ενώ οι “Λύκοι” έπεσαν στο 22-7, όμως παρέμειναν στην κορυφή της κατάταξης στη Δύση, με τους Νάγκετς να ακολουθούν.

Για τους νικητές, ο… συνήθης ύποπτος, Σάι-Γκίλτζιους Αλεξάντερ διακρίθηκε με τους 34 πόντους που σημείωσε και τις 9 ασίστ που σημείωσε, ενώ ο Γουίλιαμς σημείωσε 21 πόντους και οι Λου Ντορτ και Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσαν από 20 πόντους αντίστοιχα. Για τη Μινεσότα ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και έδωσε 6 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 40-35, 66-60, 102-91, 129-106

ΘΑΝΤΕΡ: Ντορτ 20 (5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 21 (4/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Χόλμγκρεν 20 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκίντι 10 (7 ασίστ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 34 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Γουίλιαμς 6 (2/3 τρίποντα), Τζο 8 (2/3 τρίποντα), Γουάλας 5 (1/4 τρίποντα), Μίτσιτς 2 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίγκινς 3, Γουίλιαμς, Μαν.

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς 8, Τάουνς 16 (6 ριμπάουντ), Γκομπέρ 10 (5 ριμπάουντ), Έντουαρντς 25 (7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κόνλεϊ 17 (4 ασίστ), Αλεξάντερ-Γουόκερ 8 (3 ασίστ), Άντερσον 7, Ριντ 6 (7 ριμπάουντ), Μπράουν, ΜακΛάφλιν 2, Μίλερ 7, Μουρ, Μίνοτ, Μίλτον.

Σαν Αντόνιο Σπερς – Γιούτα Τζαζ 118-130

Τέλος, η Γιούτα πανηγύρισε μία εύκολη νίκη με 130-118 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς και έτσι κατάφερε να πάρει… βαθμολογική ανάσα, ανεβαίνοντας στο 13-18 και την 12η θέση της Δύσης, τη στιγμή που οι Σπερς έπεσαν στο 4-25 και εξακολουθούν να βρίσκονται στην τελευταία θέση της δυτικής περιφέρειας.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος έφτασε σε άλλο ένα double-double μετρώντας 31 πόντους και 12 ριμπάουντ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Τζόρνταν Κλάρκσον, ο οποίος είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Κόλιν Σέξτον πρόσθεσε 20 πόντους και 6 ασίστ με τη σειρά του. Για τους Σπερς διακρίθηκε ο Κέλντον Τζόνσον με 26 πόντους, ενώ ο Βασέλ πρόσθεσε 22 πόντους. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

