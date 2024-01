Οι αξέχαστες στιγμές της χρονιάς από την Euroleague (video)

Η διοργανώτρια αρχή έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα τρίλεπτο βίντεο με τις πιο… τρελές στιγμές του 2023, με αποκορύφωμα φυσικά το νικητήριο σουτ του Σέρχιο Γιούλ που πλήγωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final-4.

Το 2023 ήταν… πλούσιο από θέαμα στην Euroleague, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο με τις αξέχαστες στιγμές της χρονιάς, όπου δεσπόζουν επίσης το buzzer-beater του Κώστα Σλούκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέσα στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ενώ στο βίντεο εισήλθε και το σουτ του Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού που… πάγωσε το “Πριγκιπάτο”.//Γ.

Δείτε το βίντεο της Euroleague:

𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗦 𝗢𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔙

Let’s remember some of the most incredible moments of the year👀 pic.twitter.com/xX7bgZPkvu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 31, 2023