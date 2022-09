Οι αριθμοί των παικτών του Ολυμπιακού

Η “ερυθρόλευκη ΚΑΕ” γνωστοποίησε τα νούμερα που διάλεξαν να έχουν στις φανέλες τους, οι παίκτες των Πειραιωτών ενόψει της νέας σεζόν.

Γνωστοί έγιναν οι αριθμοί που θα φορούν φέτος οι παίκτες των νταμπλούχων Ελλάδας. Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα σε σχέση με την περσινή χρονιά, ο Αϊζέια Κέιναν πήρε το «3», ο Ιωσήφ Κολοβέρος το «6», ο Τζορτζ Πάπας το «9», ο Παναγιώτης Τσάμης το «19», ο Τζοέλ Μπόλομποϊ το «21», ο Άλεκ Πίτερς το «25» και ο Ταρίκ Μπλακ το «28».

Δείτε το video που δημοσίευσε η ΚΑΕ:

Squad Numbers 2022-23

