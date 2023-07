Ο Ρόμπιν Λόπεζ γίνεται… Ελάφι!

Σε ακόμη μία νέα προσθήκη προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν με τα αδέρφια Λόπεζ στο ρόστερ τους.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζουν το σχεδιασμό του ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΝΒΑ με στόχο μία καλή πορεία που ενδεχομένως να οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Μετά την προσθήκη του εξαιρετικού σκόρερ, Μαλίκ Μπίσλεϊ, τα “Ελάφια” κινούνται για την απόκτηση του αδερφού του Μπρουκ, Ρόμπιν Λόπεζ, ο οποίος αγωνιζόνταν μέχρι πρότινος με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο έμπειρος σέντερ είχε αγωνιστεί στους Μπακς τη σεζόν 2019-2020 και φέτος μέτρησε 12,7 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συμφώνησε με την ομάδα του Μιλγουόκι για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.//Γ.

Free agent center Robin Lopez has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Robin and Brook reunited again.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2023