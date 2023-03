Ο “καυτός” Κάουαν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής (video)

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο… σωτήρας του Προμηθέα κόντρα στην Παρί, καθώς πέτυχε το νικητήριο σουτ μαζί με 38 πόντους, με αποτέλεσμα να κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 17ης αγωνιστικής των ομίλων του EuroCup.

Ο Προμηθέας “σφράγισε” τουλάχιστον την τέταρτη θέση του ομίλου του, καθώς επικράτησε με 84-81 επί της Παρί σε ένα ματς που ο Άντονι Κάουαν τα έκανε… όλα με 38 πόντους και το νικητήριο σουτ.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πατρινών τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους μετρώντας 10/10 βολές, 5/10 δίποντα, αλλά και 6/8 τρίποντα, ενώ παράλληλα μοίρασε 5 ασίστ, πήρε 1 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο.

Μετά από αυτή την εξαιρετική εμφάνιση, ο Κάουαν αναδείχθηκε MVP της 17ης αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και ο Προμηθέας “κλείδωσε” το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. //

What a night for Anthony Cowan of @promitheasbc! 🏀

After posting 38 points and a PIR of 38, he is your Round 17 ´MVP of the Round´! 🔥#RoadToGreatness pic.twitter.com/QrN9mEaXsl

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) March 23, 2023