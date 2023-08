O Παπανικολάου μέσα στους 30 καλύτερους παίκτες του Παγκοσμίου

Η FIBA λίγες ημέρες πριν το πρώτο τζάμπολ του επερχόμενου MundoBasket, δημοσίευσε τη λίστα της με τους 30 κορυφαίους παίκτες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση και ο έμπειρος διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού βρίσκεται εκπροσωπεί την ελληνική παρουσία.

Την Παρασκευή (25/08) αναμένεται το πρώτο τζάμπολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και η FIBA δημοσίευσε την λίστα της με τους 30 καλύτερους παίκτες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση.

Από ελληνικής πλευράς, ο διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, βρίσκεται στην 30η θέση, ενώ ο νέος φόργουορντ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ισπανίας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται επίσης μέσα στη λίστα και συγκεκριμένα στην 28η θέση.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς της Σλοβενίας, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ του Καναδά και στην τρίτη ο αστέρας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και της Team USA αντίστοιχα, Άντονι Έντουαρντς.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα των 30 παικτών που ξεχώρισε η FIBA:

30. Κώστας Παπανικολάου (Ελλάδα)

29. Γιούτα Γουατανάμπε (Ιαπωνία)

28. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Ισπανία)

27. Κάιλ Άντερσον (Κίνα)

26. Τζάρεν Τζάκσον (ΗΠΑ)

25. Τζος Γκίντι (Αυστραλία)

24. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Βραζιλία)

23. Μικάλ Μπρίτζες (ΗΠΑ)

22. Τζόρνταν Κλάρκσον (Φιλιππίνες)

21. Έντι Ταβάρες (Πράσινο Ακρωτήρι)

20. Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Ισπανία)

19. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο)

18. Γιόνας Βαλαντσιούνας (Λιθουανία)

17. Αρ Τζέι Μπάρετ (Καναδάς)

16. Εβάν Φουρνιέ (Γαλλία)

15. Τόκο Σενγκέλια (Γεωργία)

14. Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

13. Ρούντι Γκομπέρ (Γαλλία)

12. Σιμόνε Φοντέκιο (Ιταλία)

11. Μπράντον Ίνγκραμ (ΗΠΑ)

10. Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (ΗΠΑ)

9. Πάτι Μιλς (Αυστραλία)

8. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία)

7. Ντένις Σρέντερ (Γερμανία)

6. Καρλ-Άντονι Τάουνς (Δομινικανή Δημοκρατία)

5. Τζέιλεν Μπράνσον (ΗΠΑ)

4. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)

3. Άντονι Έντουαρντς (ΗΠΑ)

2. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ (Καναδάς)

1. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)//Γ.

Almost go time for them…

Top 10 stars to watch at #FIBAWC 💫 ⤵️

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 23, 2023