Ο ΠΑΟΚ “διέλυσε” την Γαλατάσαραϊ στην Πόλη

Οι ”Ασπρόμαυροι” με… κλειδί την επίθεση πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη και πήραν την νίκη με 88-77 επί της Γαλατάσαραϊ στο πλαίσιο της πρεμιέρας των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Στάθη Σχίζα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την 3η αγωνιστική της Basket League με αντίπαλο το Περιστέρι (21/10, 17:15 ΕΡΤ3). Οι ”Ασπρόμαυροι” κατέγραψαν την πρώτη τους επίσημη νίκη το Σάββατο (14/10) κόντρα στο Μαρούσι. Από την άλλη πλευρά η Τουρκική ομάδα με προπονητή τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς διαθέτει ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ, ανεβάζοντας τον… πήχη για την φετινή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε την Γαλατάσαραϊ στην πρώτη περίοδο του αγώνα, καθώς με πρωταγωνιστές τους Φρίντρικσον και Χάρισον, οι οποίοι ξεκίνησαν ”ζεστά” από τα 6,75, ανέβασαν την διαφορά, βάζοντας σε θέση οδηγού τους ”ασπρόμαυρους”. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικοί στην επίθεση, αφού σημείωσαν 30 πόντους (5/5 τρίποντα) στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης, κλείνοντας την περίοδο στο +11 (30-19).

♨️ Proceed with caution: Andrew Harrison pushes @PAOKbasketball to +11 after Q1! #BasketballCL pic.twitter.com/5Yw3xiLTZ2

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 18, 2023