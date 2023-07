«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 4 εκατομμύρια ετησίως στον Μίροτιτς»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, οι “πράσινοι” έχουν καταθέσει νέα και αυξημένη πρόταση, η οποία “αγγίζει” τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Μαυροβούνιο φόργουορντ.

Το… σίριαλ της μεταγραφής του Νίκολα Μίροτιτς συνεχίζεται. Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ τοποθετήθηκε επίσημα και είπε το “όχι” στην Παρτίζαν και στη Σερβία γενικότερα, φέρνοντας πλέον νέα… σενάρια της μετακίνησής του στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, συνεχίζει να κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Μίροτιτς, προσφέροντάς του συμβόλαιο με απολαβές 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στο εν λόγω δημοσίευμα εμπλέκεται και η “υπόθεση” του Τόρνικε Σενγκέλια, καθώς προ ημερών έγινε γνωστή η “επαφή” που είχαν οι “πράσινοι” με τον Γεωργιανό φόργουορντ, ο οποίος έχει δείξει την προτίμησή του να αποχωρήσει από τη Βίρτους Μπολόνια.//Γ.

Panathinaikos has made an offer of 4 million euros per season to Nikola Mirotic, Im told.

However, in Italy, the rumors about the ongoing negotiations between the Greek club and Virtus Bologna for Toko Shengelia are growing in number.

Long days are ahead… pic.twitter.com/7xDYV3i3qY

