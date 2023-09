O Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χάντερ

Με τον Οθέλο Χάντερ να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Ολυμπιακός τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο άθλημα, αλλά και για την παρουσία του στο σύνολο των “ερυθρολεύκων”, από το 2014 έως το 2016.

Στα 37 έτη του, ο άλλοτε σέντερ των Πειραιωτών, Οθέλο Χάντερ, αποφάσισε να αποσυρθεί από την καριέρα του στο μπάσκετ. Ο Αμερικανός ξεκίνησε την πορεία του στο ΝΒΑ, με τους Ατλάντα Χοκς, το 2008, και το 2009 δόθηκε ως δανεικός στην Άνεχεημ Άρσεναλ . Το 2010 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ηλυσιακού, ενώ την επόμενη χρονιά βρέθηκε στην Ντιναμό Σάσαρι, με συμβόλαιο ενός χρόνου. Με την λήξη της συμφωνίας του με την ιταλική ομάδα, βρέθηκε για έναν χρόνο στην Άζομας Μάριουπολ και για άλλον έναν στην Βαγιαδολίδ. Το 2013 αγωνίστηκε στην Τζιάνγκσου Ντράγκονς, προτού αποτελέσει παίκτης της Σιένα, μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

Τις σεζόν 2014/15 και 2015/16 φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού και μαζί κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα Ελλάδας. Μέχρι το 2017 ήταν στο σύνολο της Ρεάλ Μαδρίτης και από το 2017 μέχρι το 2019 πραγματοποίησε την θητεία του στην ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη. Έως το 2021 αγωνίστηκε στην Μακάμπι και από τότε μέχρι σήμερα ήταν κάτοικος Μονάχου, για λογαριασμό της Μπάγερν.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θέλησε να τον ευχαριστήσει ακόμα και τώρα, επτά χρόνια μετά από την συνεργασία τους , λέγοντάς του το εξής: «Οθέλο Χάντερ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε να απολαύσεις κάθε λεπτό της απόσυρσής σου. Σου ευχόμαστε μία ζωή χωρίς άγχος, γεμάτη επιτυχίες και ευτυχία».//ΓΚ

🙏🏽 @O_hunter5 THANK you for everything you have offered to Olympiacos! Hope you'll enjoy every minute of your retirement. Wishing you a stress-free life full of success and happiness! #OlympiacosBC pic.twitter.com/yAXSaiXiEc

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) August 30, 2023