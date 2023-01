Ο Ντινγουίντι “ντύθηκε” Ντόντσιτς για το Ντάλας | Τζορτζ και Λέοναρντ διέλυσαν τους Σπερς

Οι τρομεροί Μάβερικς, διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και την ανταγωνιστικότητά τους, παρά το τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς και πήραν τη νίκη κόντρα στους Σανς (99-95), τη στιγμή που οι Κλιπερς πετύχαιναν 138 πόντους κόντρα στον Σαν Αντόνιο.

Οι Ντάλας Μάβερικς παρατάχθηκαν στο Φοίνιξ χωρίς τον Κρίστιαν Γουντ και έχασαν με τραυματισμό στον αστράγαλο τον Λούκα Ντόντσιτς μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά στο τέλος κατάφεραν όχι απλώς να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά να επικρατήσουν με 99-95 των Σανς, που είχαν τη σημαντική απουσία του Μπούκερ.

Το Φοίνιξ προσπάθησε να κλέψει την νίκη στο φινάλε, αφού επέστρεψε από το -11 στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο με το σκορ στο 95-97 και 12 δευτερόλεπτα για το φινάλε, ο Ντουάιτ Πάουελ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ έπειτα από άστοχη βολή του Ρέτζι Μπούλοκ και υποχρέωσε σε φάουλ τους Σανς, διαμορφώνοντας με τις βολές το τελικό σκορ.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι ήταν ο κορυφαίος του παιχνιδιού, αφού “ντύθηκε” Ντόντσιτς για ένα βράδυ και ήταν ο ηγέτης των Μάβερικς σταματώντας στους 36 πόντους, με τον Ντόριαν Φίνι-Σμιθ να προσθέτει 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Σανς, οι Κρις Πολ και Κάμερον Τζόνσον είχαν από 22 πόντους και ο ΝτιΆντρε Έιτον 19 πόντους και 20 ριμπάουντ, αλλά με 6/20 σουτ.

Season-high from Spencer Dinwiddie 🔥

The @dallasmavs picked up the win behind his 36 PTS, 6 REB and 9 AST! pic.twitter.com/0mNskSEqft

— NBA (@NBA) January 27, 2023