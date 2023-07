Ο Ντατόμε ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση!

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Ιταλό καθώς σήμερα (7/7) με δηλώσεις του γνωστοποίησε ότι κρεμάει τα μπασκετικά του παπούτσια στα 35 του χρόνια.

Γεννημένος στη Μοντεμπελουνα από Σαρδηνούς γονείς από την Όλμπια, όπου και μετακόμισε στην συνέχεια για να ξεκινήσει να παίζει μπάσκετ ως νέος. Εντάχθηκε στην Μοντεπάσκι Σιένα της Lega A Basket το 2003. Έπαιξε 3,5 σεζόν για τη Σιένα, προτού ενσωματωθεί στην Σκαφάτι το Φεβρουάριο του 2007.

Ο διεθνής Ιταλός φόργουορντ από το 2008 έως το 2013 έπαιξε στη Ρόμα. Τη διετία 2013-15 δοκίμασε την τύχη του στο NBA με τους Πίστονς και τους Σέλτικς. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη αγωνίστηκε για πέντε χρόνια (2015-20) στη Φενέρμπαχτσε, όπου κατέκτησε και την μοναδική του Euroleague, ενώ το 2020 γύρισε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ολίμπια.

Ο Ντατόμε είχε συνολικά 273 εμφανίσεις στην EuroLeague, μετρώντας 2.278 πόντους (8.3 μ.ό), 869 ριμπάουντ (3.2 μ.ό), 248 ασίστ, 131 κλεψίματα, 249 λάθη και 64 μπλοκ. Στην τροπαιοθήκη του έχει ένα πρωτάθλημα στην EuroLeague με τη Φενέρ το 2017, έξι πρωταθλήματα (3 Ιταλίας – 3 Τουρκίας) και πέντε Κύπελλα (2 Ιταλίας – 3 Τουρκίας).

Η ανακοίνωση της Ολίμπια Μιλάνο:

