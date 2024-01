Ο Ντάρκο ανακατεύτηκε με τη διαιτησία και θα… τιμωρηθεί

Η κορυφαίας μπασκετική διοργάνωση είδε τον προπονητή της ομάδας από το Τορόντο να αποδοκιμάζει τους διαιτητές της αναμέτρησης κόντρα στους Λέικερς, με αποτέλεσμα να μπουν στη διαδικασία να του επιβάλλουν πρόστιμο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φιλοξένησαν στη “Crypto.com Arena” τους Τορόντο Ράπτορς, σε ένα ματς… θρίλερ. Ωστόσο, στην εν λόγω αναμέτρηση, οι “Λιμνάνθρωποι” επικράτησαν των φιλοξενούμενων, με τελικό σκορ 132-131. Μετά την αναμέτρηση όμως, ο τεχνικός των Ράπτορς εμφανίστηκε… έξαλλος στις δηλώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς ανέφερε πως η διαιτησία ήταν άδικη προς την ομάδα του και πως αν ήταν το ματς να δοθεί στους γηπεδούχους, τότε ας τους το έλεγαν για να μην… κατέβουν. Αυτό όμως, επέφερε της αντίδραση της διοργάνωσης, η οποία ερεύνησε το θέμα και όχι μόνο διαπίστωσε ότι οι Ράπτορς δεν αδικήθηκαν, αλλά ευνοήθηκαν και σε δύο φάσεις.

Έτσι, ο 44χρονος Σέρβος τεχνικός θα λάβει πρόστιμο αξίας 25.000 δολαρίων, το οποίο “μεταφράζεται” περίπου σε 22.770 ευρώ, από το NBA. Ο λόγος είναι διότι η διοργανώτρια αρχή έχει θέσει ρητά στους κανονισμούς της πως σχόλια προς της διαιτησία από παίκτες και προπονητές δεν είναι αποδεκτά.//ΓΚ

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/c6SX4oKTsy

— NBA Communications (@NBAPR) January 11, 2024