«Ο Νικόλας του 20ου…», η καλημέρα του Ολυμπιακού (video)

Mε ένα… έξυπνο βίντεο η ομάδα του Πειραιά καλημέρισε τους φίλους της, την επομένη της νίκης επί της Μακάμπι.

Αν μη τι άλλο κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που με τους 20 πόντους και τα 20 ριμπάουντ του κυριάρχησε στο παρκέ του ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός με ένα “έξυπνο” βίντεο και με ντουμπλαρισμένο ήχο από την γνωστή ελληνική ταινία “Ο Ηλίας του 16ου” με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Κώστα Χατζηχρήστο έδωσε έναν εύθυμο τόνο στην μέρα.

Mr. Double Double (20p. , 20 reb.), Nikola Milutinov was rewarded by his teammates with some… hard love! ❤️🥴😵‍💫

