Ο Μόντριτς προκαλεί… τον Ντόντσιτς

Ο Κροάτης σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βάζει “challenge” στον… άλλοτε παίκτη της “Βασίλισσας” και πλέον βασικό πυλώνα των Μάβερικς, ενόψει της αναμέτρησης του Ντάλας στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς στο NBA έχει προγραμματίσει φιλική αναμέτρηση, κόντρα στην… πρώην ομάδα του στην Euroleague, στις 10 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, μέσα σε όλο αυτό το μπασκετικό υπερθέαμα που θα λάβει χώρα στην Μαδρίτη, ο διεθνής μέσος της “Βασίλισσας” προκάλεσε τον σταρ της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του κόσμου.

Στο πλαίσιο της φιλικής αναμέτρησης, ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και στους Ντάλας Μάβερικς, στο “Wizink Center”, δεν αποκλείεται να δούμε ένα… μπασκετικό τετ-α-τετ, ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Λούκα Μόντριτς. Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μακρινά σουτ, ντρίμπλες με άνεση αλλά και “στιλάτα” λέι απ, θέλοντας να τρομάξει τον Σλοβένο μπασκετμπολίστα με την άκρως… επαγγελματική του τεχνική ως προς την εκτέλεση αυτών των κινήσεων.//ΓΚ.

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 28, 2023