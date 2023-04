Ο Μίντλετον κάνει… αγώνα δρόμου για τα πλέι οφ!

Ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς “τρέχει” να προλάβει την τελική φάση του ΝΒΑ, με τον τραυματισμό του στο γόνατο να τον αφήνει ακόμη εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ταλανίζονται και φέτος από αρκετούς και σοβαρούς τραυματισμούς στο ρόστερ τους. Συγκεκριμένα, ο Κρις Μίντλετον απουσιάζει εδώ και αρκετό καιρό λόγω ενός τραυματισμού στο δεξί γόνατο και κάνει… αγώνα δρόμου να προλάβει την πρώτη φάση των πλέι οφ του “μαγικού κόσμου” του ΝΒΑ.

Παράλληλα, οι Γκρέισον Άλεν και Πατ Κόνατον ταλαιπωρούνται από διαστρέμματα, όμως τα βλέμματα στρέφονται στον Μίντλετον. Ο έμπειρος περιφερειακός προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ στην αναμέτρηση κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, με αποτέλεσμα να μένει εκτός δράσης μέχρι νεωτέρας.

Τα “Ελάφια” έχουν… κλειδώσει την πρωτιά και το καλύτερο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια, με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να κάνει αρκετά μεγάλο ροτέισιον ενόψει των πλέι οφ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μίντλετον είχε τραυματιστεί στο πρώτο ματς των περσινών πλέι οφ και απουσίαζε από κομβικά παιχνίδια. //

Bucks star Khris Middleton underwent an MRI on his knee Thursday and he is expected to rehab for the next week or so in hopes of being ready for start of the playoffs, sources say.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2023