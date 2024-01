Ο Σμαρτ μένει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες

Μεγάλο πρόβλημα για τους Μέμφις Γκρίζλις, αφού ο Αμερικανόςς περιφερειακός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δάκτυλο, ο οποίος θα μείνει εκτός από τα παρκέ για περίπου έξι εβδομάδες.

Η πόρτα της ατυχίας “χτύπησε” για τον Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό στο δάκτυλο και θα τον αφήσει εκτός από την ενεργό δράση για περίπου έξι εβδομάδες, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του “The Athletic”.

Ο Σμαρτ στέκεται εκ νέου άτυχος, καθώς θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο νωρίτερα στη σεζόν.//ΓΓ

Memphis Grizzlies guard Marcus Smart has sustained a severe right ring finger injury and will be sidelined for approximately six weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Another difficult injury blow in season for the Grizzlies. pic.twitter.com/sgHyp3D1bR

