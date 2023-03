Ο Κοστέλο “ξέρανε” τη Ρεάλ | Η Μπάγερν το ντέρμπι της… ουράς

Η Μπασκόνια “σόκαρε” τους Μαδριλένους, παίρνοντας σπουδαία νίκη (85-81) με “buzzer beater” του 29χρονου Αμερικανού, κάνοντας… δώρο στον Ολυμπιακό. Οι Βαυαροί κατάφεραν να “λυγίσουν” τη Βιλερμπάν (76-72) σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, το οποίο δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 81-85

Οι γηπεδούχοι μπήκαν “ζεστοί” στο παρκέ και προηγήθηκαν με 14-8 στα μισά της πρώτης περιόδου. Οι “μερέγχες” συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ωστόσο η Μπασκόνια δεν τους επέτρεπε να ανεβάσουν πολύ τη διαφορά και το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε στο 22-17. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στη δεύτερη περίοδο και πέρασαν μπροστά στο σκορ (38-32, 26′), όμως η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε και πήγε στα αποδυτηρία προηγούμενη με 43-40.

Ο ισπανικός “εμφύλιος” συνέχισε να είναι και στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα μέχρι το 24′, όταν οι φιλοξενούμενοι, με τα διαδοχικά τρίποντα των Τόμπσον και Κοστέλο, ξέφυγαν για πρώτη φορά (59-50). Κάπου εκεί πήρε… μπρος ο Μούσα και οι Μαδριλένοι τελείωσαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +3 (65-62). Οι γηπεδούχοι, με ένα μίνι… ξέσπασμα, πήραν προβάδισμα επτά πόντων (78-71, 36′), όμως οι Βάσκοι ισοφάρισαν άμεσα (79-79, 38′). Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν… δραματικά. Ο Χομς έκοψε στα ίσια τον Ταβάρες και στον αιφνιδιασμό ο Κοστέλο “καθάρισε” για την Μπασκόνια με “buzzer beater” τρίποντο και φάουλ (85-81).

WHAT JUST HAPPENED😱😱😱@Baskonia wins it at the buzzer in Madrid pic.twitter.com/xf5E5SQGWf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2023