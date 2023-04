Ο Κάουαν MVP της φάσης των 16 (video)

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη για τους “16” του EuroCup κατέκτησε ο Αμερικανός γκαρντ του Προμηθέα μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στην Μπουργκ.

Στις 8 κορυφαίες ομάδες του EuroCup προκρίθηκε ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος επικράτησε με 89-75 επί της Μπουργκ και είναι έτοιμος να “κυνηγήσει” μια διάκριση στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση. Κορυφαίος με double-double για τους νικητές ήταν ο Κάουαν, ο οποίος πήρε και το βραβείο του MVP της φάσης των “16” της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πατρινών σημείωσε double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ακόμα είχε 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής, μετρώντας παράλληλα 1/3 δίποντα, 5/5 τρίποντα και 3/4 βολές. Έτσι, συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κατέκτησε το βραβείο του MVP.//

The MVP of Eighthfinals is Anthony Cowan🏆

Leading @promitheasbc to the Quarterfinals.#RoadToGreatness pic.twitter.com/s9lrQTa9Jy

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 14, 2023