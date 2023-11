Ο Γουέστμπρουκ… στοχοποίησε τον Ντόντσιτς (video)

Ο “Ρας” έβαλε στο επίκεντρο τον Σλοβένο σταρ, φωνάζοντας στους συμπαίκτες του να τον… χτυπήσουν στην άμυνα, μιας και που ο νεαρός γκαρντ δεν ήταν και ιδιαίτερα ενεργός σε αυτό το μισό του γηπέδου.

Δια στόματος Ράσελ Γουέστμπρουκ, οι παίκτες των Λος Άντζελες Κλίπερς εκμεταλλεύτηκαν την αμυντική ανισορροπία του Λούκα Ντόντσιτς και νίκησαν με το ευρύ σκορ 107-88. Πιο συγκεκριμένα, κατά λέξη, ο άσος των γηπεδούχων ανέφερε το εξής: «Πηγαίνετε πάνω του».

Ωστόσο, όλα αυτά συνέβησαν περίπου πέντε λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης, όταν πλέον το παιχνίδι είχε κριθεί και η έκβαση ήταν… φανερά υπέρ των Κλίπερς. Μάλιστα, ο Ντόντσιτς αγωνιζόταν με ενοχλήσεις στον αντίχειρα, πράγμα για το οποίο αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις την Κυριακή 26/11, για το ενδεχόμενο κατάγματος.//ΓΚ

Δείτε το video:

“GO AT HIM!”

Russell Westbrook had a message for his teammates after scoring on Luka Doncic 👀pic.twitter.com/NqFQmVdwC4

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 26, 2023