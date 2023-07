O Γουέιντ έγινε μέτοχος σε ομάδα WNBA

Ο “θρύλος” του “μαγικού κόσμου” του ΝΒΑ προχώρησε σε νέα επιχειρηματική κίνηση αγοράζοντας μετοχές στη γυναικεία ομάδα της πόλης του, τους Σικάγου Σκάι.

Σε μία νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο τρεις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, Ντουέιν Γουέιντ, ο οποίος αποφάσισε να αγοράσει μετοχές για τη γυναικεία ομάδα της πόλης του που αγωνίζεται στο WNBA, τους Σικάγο Σκάι.

Η κίνηση αυτή μάλιστα έγινε και για συναισθηματικούς λόγους από τον άλλοτε “θρύλο” των Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο περιμένει ακόμα το “πράσινο φως” από τη διοργανώτρια αρχή, για να ξεκινήσει το έργο του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε για την κίνηση αυτή ο Ντουέιν Γουέιντ:

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα για εμένα. Να βρίσκομαι πλέον από αυτή την πλευρά της ιστορίας. Θέλω να πετύχω. Θέλω να κάνουμε κάτι μεγάλο. Είμαι παθιασμένος με το μπάσκετ όλη μου τη ζωή και αυτό είναι κάτι διαφορετικό αλλά το συναίσθημα είναι απίστευτο. Είναι επίσημο. Και αυτό το κάνω για την πόλη μου. Κυριολεκτικά».//Γ.

