Ο Γιάννης θυμήθηκε το πρωτάθλημα του 2021

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ταυτίσει το όνομα του με τους Μιλγούοκι Μπακς, την ομάδα που τον έκανε draft το 2013 και του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο NBA. Η σπουδαιότερη στιγμή στην σύγχρονη ιστορία των “ελαφιών” ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 κόντρα στους Σανς.

Ο Γιάννης θέλοντας να επαναφέρει στη μνήμη του την μαγική χρονιά που έζησε προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στιγμές από την σπουδαία σεζόν που κατέκτησε το δαχτυλίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς.

«Έψαχνα αυτό το βίντεο εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι “δικοί μου τύποι” για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του ο “Greek Freak”.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. 💯♾️ https://t.co/lOOTkt3tJ4