Ο Γιάννης αυτοπροτάθηκε στην Αλ Χιλάλ και ο Εμπαπέ του απάντησε!

Η Αλ Χιλάλ προσπαθεί να κάνει τη μεταγραφή που… θα ταράξει τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και ο Γάλλος σούπερ σταρ απάντησε στον “Greek Freak” που αυτοπροτάθηκε στους Σαουδάραβες!

Διάθεση για… χιούμορ είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αυτοπροτάθηκε στην Αλ Χιλάλ αντί του Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς ανέφερε ότι μοιάζει στον Γάλλο σούπερ σταρ.

«Αλ Χιλάλ μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κίλιαν Εμπαπέ», έγραψε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής στο Twitter, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του να χαμογελά.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023