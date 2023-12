Ο Φοξ “εκτέλεσε” τους Θάντερ, έμεινε στα “χαμηλά” ο Βεζένκοφ

Οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν τη νίκη με 128-123 κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον 25χρονο Αμερικανό γκαρντ, ενώ ο Βούλγαρος φόργουορντ αγωνίστηκε για 10 λεπτά, έχοντας 3 πόντους με 1/4 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.

Οι Σακραμέντο Κινγκς “λύγισαν” τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 128-123. Καταπληκτικό παιχνίδι από τον ΝτιΆρον Φοξ, ο οποίος είχε 41 πόντους και 7 ριμπάουντ, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής των “βασιλιάδων”, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να τον ακολουθεί σε απόδοση, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τρεις πόντοι με 1/4 τρίποντα για τον Σάσα Βεζένκοφ, που μάζεψε και 4 ριμπάουντ στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε.

The Kings are dialed in from deep!

Sasha hits the squad’s 16th triple of the night to help Sacramento take 13-point 4th quarter lead 👑 pic.twitter.com/3d90hGzQgE

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 15, 2023